Allarme furti a San Nicola Manfredi | prese di mira due abitazioni a contrada Iannassi un colpo a segno

A San Nicola Manfredi cresce l’attenzione per l’aumento dei furti, con due abitazioni prese di mira a contrada Iannassi e un colpo andato a segno. Il periodo si configura come delicato per il comune e altre zone del Sannio, che affrontano un preoccupante incremento dei reati predatori.

Tempo di lettura: < 1 minuto È allarme furti a San Nicola Manfredi, in un periodo particolarmente difficile per diversi comuni del Sannio, sempre più spesso presi di mira dai malviventi. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si è registrato l’ennesimo episodio: un furto è stato messo a segno all’interno di un’abitazione situata in un parco di contrada Iannassi. I ladri, nonostante la presenza di videocamere di sorveglianza, hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi nell’appartamento. Una volta all’interno, hanno rovistato le stanze riuscendo a portare via circa 500 euro in contanti e diversi monili in oro, per un bottino ancora in fase di quantificazione da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto. Anteprima24.it

Si avvicina il Natale e torna l'allarme furti: 2 auto rubate in due giorni sul litorale - La microcriminalità continua a preoccupare il Casertano, con episodi che sembrano intensificarsi negli ultimi giorni. casertanews.it