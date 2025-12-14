Allarme antisemitismo Morrone | Un virus che sta ammorbando le società occidentali

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attentato terroristico a Bondi Beach, durante le celebrazioni di Chanukka, ha riacceso il dibattito sull'aumento dell'antisemitismo in Occidente. Morrone ha definito questa forma di odio un

allarme antisemitismo morrone un virus che sta ammorbando le societ224 occidentali

© Forlitoday.it - Allarme antisemitismo, Morrone: “Un virus che sta ammorbando le società occidentali”

L’attentato terroristico avvenuto a Bondi Beach, in Australia, durante le celebrazioni di Chanukka, ha suscitato forte preoccupazione anche in Italia, riaccendendo il dibattito sull’aumento degli episodi di antisemitismo in Occidente. A intervenire sull’accaduto è il deputato della Lega Jacopo. Forlitoday.it

Lucetta Scaraffia: "Allarme antisemitismo, meglio sospendere il Giorno della memoria" - "Oggi c'è un allarmante clima antisemita che dovrebbe portare a sospendere le celebrazioni del Giorno della memoria", dice Lucetta Scaraffia, storica e giornalista, già docente di Storia contemporanea ... huffingtonpost.it