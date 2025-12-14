Allarme antisemitismo Morrone | Un virus che sta ammorbando le società occidentali
L'attentato terroristico a Bondi Beach, durante le celebrazioni di Chanukka, ha riacceso il dibattito sull'aumento dell'antisemitismo in Occidente. Morrone ha definito questa forma di odio un
L’attentato terroristico avvenuto a Bondi Beach, in Australia, durante le celebrazioni di Chanukka, ha suscitato forte preoccupazione anche in Italia, riaccendendo il dibattito sull’aumento degli episodi di antisemitismo in Occidente. A intervenire sull’accaduto è il deputato della Lega Jacopo. Forlitoday.it
Lucetta Scaraffia: "Allarme antisemitismo, meglio sospendere il Giorno della memoria" - "Oggi c'è un allarmante clima antisemita che dovrebbe portare a sospendere le celebrazioni del Giorno della memoria", dice Lucetta Scaraffia, storica e giornalista, già docente di Storia contemporanea ... huffingtonpost.it
**ANTISEMITISMO: ALLARME CEI, IN DRAMMATICA CRESCITA'** = La Nota pastorale denuncia anche diffusione di islamofobia e cristianofobia Roma, 05 dic. - (Adnkronos) - I Vescovi italiani , nella Nota pastorale 'educare alla pace disarmata e disarmante' - facebook.com facebook