alla scoperta dei mercatini

La stagione natalizia trasforma le città in suggestivi scenari di luci, sapori e tradizioni. In Toscana, i mercatini natalizi offrono un'occasione unica per scoprire artigianato locale, specialità gastronomiche e atmosfere fiabesche, creando un viaggio tra cultura e magia durante le festività.

È arrivato quel periodo dell’anno in cui le atmosfere natalizie ammantano le città di magia e la Toscana non è da meno. Le feste, infatti, sono l’occasione perfetta per scoprire alcuni dei mercatini più suggestivi della regione, tra installazioni luminose e artigianato locale. Il nostro giro immaginario comincia da Arezzo, con la sua ormai celebre Città del Natale, una tappa imprescindibile per tutti coloro che amano le vibrazioni nordiche a base di profumo di spezie e casette di legno. Qui le piazze si trasformano in un villaggio alpino con prodotti tirolesi, luci scenografiche e un videomapping che illumina Piazza Grande e il Palazzo Comunale. Lanazione.it

