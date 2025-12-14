Alla Pediatria di Borgomanero l' Armadio delle meraviglie per i piccoli pazienti

Da venerdì 12 dicembre, l'ospedale di Borgomanero inaugura l'Armadio delle Meraviglie, un originale spazio ricco di giochi e libri dedicato ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria. Un'iniziativa pensata per rendere più sereni e confortevoli i soggiorni dei bambini, offrendo loro momenti di svago e distrazione durante le cure.

L'Armadio delle meraviglie. Si chiama così l'armadio pieno di giochi e libri per bambini che da venerdì 12 dicembre è realtà all'ospedale di Borgomanero reparto di Pediatria. Si tratta della donazione della Zoppis Srl Società Benefit di Briga Novarese che, in collaborazione con l'associazione.