alla juventus basta il gol di cabal per piegare il bologna e superarlo in classifica

La Juventus ottiene una vittoria cruciale contro il Bologna grazie al gol di Cabal, superandolo in classifica. In una stagione caratterizzata da alti e bassi, i tre punti diventano l’obiettivo principale per mantenere la speranza di raggiungere i propri traguardi. La squadra dimostra determinazione nel cercare di risalire la classifica e consolidare la propria posizione.

Considerato come è andata finora la stagione della Juventus, l’unica cosa che conta in questo momento sono i tre punti. Nonostante non abbia certo giocato una delle partite più brillanti degli ultimi mesi, l’undici di Spalletti esce dalla trasferta al Dall’Ara con tre punti che valgono il sorpasso su l Bologna e il riavvicinamento alla vetta della classifica di Serie A. Partita molto nervosa, contratta, con pochissime occasioni da una parte e dall’altra e parecchia noia sugli spalti. Il momento della svolta arriva nei cinque minuti che vanno dal 64’ al 69’: prima lo stacco imperioso di Juan Cabal vale il vantaggio bianconero, poi l’intervento disperato di Heggem su Openda costa il rosso al norvegese, mettendo la gara in discesa per la banda Spalletti. Ilgiornale.it

