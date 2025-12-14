Alla ChorusLife Arena, il Volley Bergamo 1991 si prepara ad affrontare le stelle di Milano, aprendo la seconda parte del campionato. Dopo una rimonta emozionante nel primo round, le rossoblù cercano di compiere un passo decisivo contro un top club, con l'obiettivo di migliorare il proprio rendimento e dimostrare di poter competere ai livelli più alti.

Bergamo. Si apre la seconda parte del campionato del Volley Bergamo 1991. Dopo aver chiuso il primo round tra le prime otto con una grande rimonta finale, le rossoblù ospitano le stelle del Vero Volley Milano per provare a dare una spallata immediata e mandare un segnale, facendo quel salto di qualità contro un top club che nel ciclo Parisi è finora mancato. Domenica 14 dicembre alle 20:30 si gioca alla ChorusLife Arena, teatro d’eccezione della sfida e campo sul quale Bergamo non è ancora riuscita a vincere una partita: due ko contro Conegliano e anche con Novara, avversarie di primissimo rango come del resto è anche Milano, che può contare sulle campionesse del mondo della Nazionale italiana, da Paola Egonu ad Anna Danesi, e tante ex rossoblù, da Khalia Lanier a Emma Cagnin ed Eleonora Fersino. Bergamonews.it

Alla ChorusLife Arena arrivano Egonu e le stelle di Milano: il Volley Bergamo 1991 vuole sognare - Dopo la rimonta finale per chiudere in top 8 il girone d'andata, le rossoblù ospitano Vero Volley per trovare quel passo in avanti contro una big del campionato: si inizia alle 20:30 ... bergamonews.it