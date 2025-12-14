Alla capolista della Liga viene annullato un gol nel primo tempo infruttuoso al Camp Nou

Nel match del Camp Nou, il Barcellona, capolista della Liga, ha subito una battuta d’arresto con un gol annullato nel primo tempo per fuorigioco. La squadra catalana ha affrontato un primo tempo difficile contro l’ostinata Osasuna, evidenziando le tensioni e le sfide di questa stagione. Ecco i dettagli di una partita che si è rivelata più complicata del previsto.

Al Barcellona è stato annullato un gol per fuorigioco mentre i giganti catalani hanno sopportato un tempo frustrante contro l'ostinata squadra dell'Osasuna al Camp Nou. Con il Real Madrid in campo domenica, la capolista della Liga sta cercando di portare sette punti di vantaggio in cima alla classifica – almeno per 24 ore – ma è stata costretta a reti inviolate nei primi 45 minuti dai suoi avversari in lotta per la retrocessione. Ferran Torres pensava di aver dato alla sua squadra il vantaggio a metà tempo quando ha colpito di testa all'incrocio dei pali dopo il passaggio in area di Marcus Rashford.

