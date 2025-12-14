alice robinson sboccia anche in superg altro podio per sofia goggia a st moritz

Alice Robinson si afferma anche in superG, aggiudicandosi un altro podio e dimostrando la sua versatilità sugli sci. La stagione si arricchisce di emozioni con le prestazioni di atlete di livello internazionale, tra cui Sofia Goggia, che continua a mostrare la sua superiorità a St. Moritz. Un momento di grande spettacolo nello sci alpino.

Alice Robinson sogna in grande e irrompe anche nella velocità. La neozelandese conquista il superG di St. Moritz, centrando il primo successo in carriera nella specialità, il settimo in Coppa del Mondo. Al secondo posto ha concluso la francese Romane Miradoli e sul podio c’è ancora Sofia Goggia, che proprio come ieri in discesa libera chiude in terza posizione, battendo questa volta l’amica e rivale Lindsey Vonn. Una prova davvero eccellente quella di Robinson, che ha sciato benissimo fino al salto del Rominger. Nel tratto finale ha poi commesso solo una leggera sbavatura, quando è finita leggermente fuori linea ma senza mai perdere comunque troppa velocità. Oasport.it

