Alex Vinatzer | Bisognava essere molto reattivi

Alex Vinatzer ha sfiorato il podio nello slalom speciale di Val d’Isere, chiudendo al quarto posto dopo una rimonta di 21 posizioni nella seconda manche. L'azzurro, commentando l’andamento della gara, ha sottolineato l’importanza di essere stati molto reattivi per recuperare posizioni e competere ai vertici della competizione.

Si ferma ai piedi del podio la rimonta di Alex Vinatzer nella seconda manche dello slalom speciale maschile di Val d'Isere, in Francia, dove si è chiusa la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l'azzurro guadagna 21 posizioni nella seconda run e rivela le proprie sensazioni ai microfoni di Rai Sport HD. L'azzurro sperava di poter raggiungere la top 3: " Per un attimo ho creduto nel podio, però risalire da 25° a quatto va più che bene. Prendo queste gare positivissime e porto le sensazioni migliori in Alta Badia. Cercherò di migliorare ancora nella sciata sul segno, ma vado via con il sorriso.

