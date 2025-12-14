Alessandro Haber porta a Maranello Volevo essere Marlon Brando

Alessandro Haber porta in scena a Maranello lo spettacolo

Con lo spettacolo di prosa Volevo essere Marlon Brando, interprete Alessandro Haber con la regia e la drammaturgia di Giancarlo Nicoletti - tratto dall’omonima opera autobiografica scritta dallo stesso Haber e Mirko Capozzoli - mercoledì prossimo 17 dicembre prosegue la stagione teatrale. Modenatoday.it

