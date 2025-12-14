Alemanno e Falbo scrivono al Papa | Risvegli la coscienza di chi decide

Alemanno e Falbo si rivolgono al Papa con una lettera aperta, invitandolo a risvegliare la coscienza di chi prende decisioni in ambito carcerario. In occasione del Giubileo dei Detenuti, i firmatari desiderano sottolineare l'importanza di riflettere sulle condizioni dei detenuti e sull'umanità da riconoscere a tutte le persone private della libertà.

"Padre Santo, ci permettiamo di scriverLe alla vigilia del «Giubileo dei Detenuti che Lei celebrerà domenica prossima (oggi ndr) nella Basilica Vaticana. Siamo due persone detenute nel Carcere di Rebibbia che non hanno nulla da chiedere per sé stesse, se non la Sua paterna benedizione. Ma la nostra esperienza ci ha fatto confrontare in profondità con la realtà delle carceri italiane e costatare con i nostri occhi il declino sempre più drammatico che questa istituzione sta attraversando, aggravando in modo insopportabile le condizioni della popolazione detenuta. Sappiamo che nel suo ruolo di Padre universale il prossimo 14 dicembre volgerà lo sguardo a tutte le persone detenute in ogni angolo della Terra, chiedendo di porre ovunque termine alle atroci pratiche della pena di morte e della tortura, pensando in particolare alle condizioni inumane in cui sono detenute tante persone nel Sud del Mondo. Iltempo.it

