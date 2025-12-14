Alea iacta est Non è più tempo dei finti convinti

L'articolo analizza una visione critica nei confronti dell'Occidente, descrivendolo come un'istituzione dannosa e invasiva. Si propone un'analisi delle dinamiche geopolitiche e sociali che, secondo l'autore, minacciano la libertà individuale e collettiva, invitando a un cambiamento radicale per recuperare l'autonomia e la sovranità.

Questo cosiddetto Occidente è un'escrescenza infetta e mortale che deve essere distrutta, se vogliamo recuperare la nostra libertà. Imolaoggi.it

Alea iacta est, significato e traduzione - Come detto poc’anzi, la traduzione in italiano di Alea iacta est &#232; ‘Il dado è tratto’, un modo di dire che spesso utilizziamo quando ci troviamo di fronte ad un’azione irrevocabile. nanopress.it

ROMA ANTICA ‘Alea iacta est’ - Si tratta dell’affermazione ‘il dado &#232; tratto’ utilizzata ancora oggi quando si è davanti a una scelta irrevocabile. lacronacadiroma.it

