Al via la Stagione d’opera 2025 2026 | al Municipale torna Stiffelio di Giuseppe Verdi
Al Teatro Municipale di Piacenza torna Stiffelio di Giuseppe Verdi, dopo 25 anni di assenza. La stagione d’opera 2025/2026 si apre con questo nuovo allestimento, che sarà in scena venerdì 19 dicembre alle 20 e domenica 21 dicembre alle 15,30, offrendo al pubblico un’affascinante ripresa di un capolavoro verdiano.
