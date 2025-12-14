Al Torino basta una rete di Vlasic Cremonese stop e proteste | Manca un rigore

Al Torino basta una rete di Vlasic per superare la Cremonese, che recrimina per un possibile rigore non concesso nel finale. La partita è segnata da tensioni e proteste, con i grigiorossi che esprimono il loro disappunto per un presunto fallo di mano di Simeone nell’ultimo minuto di recupero.

di Luca Marinoni La Cremonese, contro il Toro, vede rosso di rabbia. La squadra di Nicola, ex di turno come il collega Baroni, resta a secco a causa del gol di Vlasic, ma il veleno è tutto nel finale: i grigiorossi reclamano per un tocco di mano, in area, di Simeone all’ultimo istante di recupero. Molto chiaro il commento di Nicola: "Per me era rigore. Da regolamento era da punire, l’avversario ha aumentato il volume del corpo con il braccio. Accettiamo comunque la scelta dell’arbitro, come sempre. Magari in futuro toccherà a noi". Anche il direttore sportivo Giacchetta ha parlato dell’episodio: "Ci sentiamo privati di un rigore che è parso evidente a tutti. Sport.quotidiano.net

