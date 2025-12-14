al ricci arriva il napoli ospite dei ragazzi di bigica

Al Ricci si presenta il Napoli per il posticipo della 15ª giornata del campionato Primavera 1. La squadra partenopea affronta i ragazzi di Bigica in una sfida che promette spettacolo e intensità, offrendo ai giovani talenti l'opportunità di mettersi in mostra e di confrontarsi con una formazione di alto livello.

C’è il Napoli questa mattina, allo stadio Ricci, per il posticipo della 15ma giornata del campionato Primavera 1. Il Sassuolo di Emiliano Bigica scende in campo alle 11 – diretta su Primavera TV, sul sito www.sportitalia.com e sull’App di Sportitalia - e cerca, dopo due pareggi consecutivi, una vittoria che li riporti in orbita playoff togliendoli dalla decima posizione. Il Napoli, sedicesimo, rende 6 punti e altrettante posizioni di classifica ai neroverdi, "ma – avverte il tecnico neroverde – ha saputo mettere in difficoltà tutti gli avversari incontrati fin qua. Me li aspetto ben organizzati e pronti ad affrontarci al meglio". Ilrestodelcarlino.it

