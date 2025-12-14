Al Bano mi ha rivisto dopo qualche anno e mi ha detto | ‘Potresti farti qualche ritocchino’ Chissà se anche lui l’ha fatto magari al cervello | Romina Power scherza
Romina Power, recentemente tornata alla ribalta con il suo nuovo libro
Lo scorso novembre Romina Power ha pubblicato il suo nuovo libro “Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita”. L’artista è andata a “Verissimo” nella puntata odierna di domenica 14 dicembre per presentarlo al pubblico di Canale 5. C’è anche spazio per l’ironia e lo scherzo: “Oggi i rapporti con Al Bano sono buonissimi: non ci vediamo mai! Chi amo, amo per sempre Perché la separazione? Quando non si sta bene insieme e non si è felici.”. Poi l’aneddoto: “ Ero stata negli Stati Uniti, mi ha rivisto dopo qualche anno e mi ha detto: ‘Potresti farti qualche ritocchino’. Chissà se anche lui si è fatto un ritocchino, magari al cervello. Ilfattoquotidiano.it
