Al Bano? Lo amo ancora E su Ylenia Le rivelazioni di Romina Power

Romina Power, ospite a Verissimo, ha condiviso riflessioni sulla sua vita, il suo rapporto con Al Bano e la scomparsa della figlia Ylenia. Durante l'intervista, ha anche presentato il suo libro

Nella puntata di oggi di Verissimo, Romina Power ha presentato il suo libro Pensieri profondamente semplici e parlato della sua vita, avendo cura di soffermarsi sul suo rapporto con Al Bano e sulla figlia Ylenia, scomparsa a New Orleans il 31 dicembre 1993. Sono stati momenti carichi di emozione, durante i quali la cantante e attrice ha condiviso alcune sue confidenze. Romina ha affrontato il suo rapporto con l'ex marito Al Bano, spiegando che fra loro le cose vanno in maniera ottima. Si vedono raramente, ma gli anni e la distanza non possono cancellare ciò che hanno condiviso. " Al Bano? Lo amo ancora, come amo tutti i miei ex", ha rivelato. Ilgiornale.it

