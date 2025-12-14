Akragas post Serradifalco Cipolla | Abbiamo un grande portiere e oggi lo ha dimostrato con due interventi straordinari

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro Serradifalco, Cipolla sottolinea l'importanza del grande portiere, che ha dimostrato il suo valore con due interventi decisivi. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie al goal di Cipolla al settimo minuto. La prestazione della squadra ha evidenziato impegno e determinazione, portando a casa i tre punti fondamentali.

akragas post serradifalco cipolla abbiamo un grande portiere e oggi lo ha dimostrato con due interventi straordinari

© Agrigentonotizie.it - Akragas post Serradifalco, Cipolla: "Abbiamo un grande portiere e oggi lo ha dimostrato con due interventi straordinari"

TABELLINOASD Akragas 1 – Serradifalco 0Marcatori: st 7’ Cipolla.Akragas: Cagnina, Marchica, Fragapane, King (42’ st Gambino), Cipolla, Camilleri (2’ st Vizzini), Unniemmi (36’ st Di Mora), Gatto, Tripoli (22’ st Noto), Llama, Vitelli (13’ st Lopez). All.: De Rosa.Serradifalco: Governali, Nuccio. Agrigentonotizie.it

akragas post serradifalco cipollaPromozione: l’Akragas soffre e vince contro il Serradifalco, domenica la supersfida a Priolo - Il gol di capitan Cipolla, al 7’ della ripresa, permette all’Akragas di battere il Serradifalco e di puntare alla grande sfida di domenica prossima contro il Priolo capolista. grandangoloagrigento.it

akragas post serradifalco cipollaAkragas-Serradifalco fino all'ultimo respiro: capitan Cipolla di testa firma il gol della vittoria - Adesso i biancazzurri pensano già al Priolo e alla lotta per il salto di categoria ... agrigentonotizie.it

Akragas: Desidero Garufo analizza il successo sul campo del Gela FC

Video Akragas: Desidero Garufo analizza il successo sul campo del Gela FC