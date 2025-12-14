Akragas post Serradifalco Cipolla | Abbiamo un grande portiere e oggi lo ha dimostrato con due interventi straordinari

Dopo la vittoria contro Serradifalco, Cipolla sottolinea l'importanza del grande portiere, che ha dimostrato il suo valore con due interventi decisivi. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie al goal di Cipolla al settimo minuto. La prestazione della squadra ha evidenziato impegno e determinazione, portando a casa i tre punti fondamentali.

TABELLINOASD Akragas 1 – Serradifalco 0Marcatori: st 7' Cipolla.Akragas: Cagnina, Marchica, Fragapane, King (42' st Gambino), Cipolla, Camilleri (2' st Vizzini), Unniemmi (36' st Di Mora), Gatto, Tripoli (22' st Noto), Llama, Vitelli (13' st Lopez). All.: De Rosa.Serradifalco: Governali, Nuccio.

