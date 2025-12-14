Ai Mondiali di freccette accade l'imprevedibile durante la gara | Ally Pally è morta?

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Mondiali di freccette, un episodio inaspettato ha catturato l'attenzione dei fan: la celebre

Immagine generica

Ai Mondiali di freccette la celebre “vespa di Ally Pally” viene colpita da una freccetta: il video diventa virale e scatena l'ironia sui social. Fanpage.it