Ahmed al Ahmed l’eroe di Bondi Beach Ha disarmato a mani nude uno dei killer Il web lo acclama

Ahmed al Ahmed è diventato un simbolo di coraggio e prontezza dopo aver disarmato a mani nude uno dei killer a Bondi Beach, durante una celebrazione di Hannukah. L'episodio ha suscitato ampio clamore online, dove l'uomo viene celebrato come un eroe per il suo gesto di solidarietà e coraggio in un momento di grande tensione.

Roma, 14 dicembre 2025 - Sul web l'uomo che ha disarmato uno dei killer di Bondi Beach, a Sydney, durante un evento legato alla festa ebraica di Hannukah, è acclamato come un eroe. Il video e virale e in breve si è scoperto chi è. Si chiama Ahmed al Ahmed, ha 43 anni, ha un negozio di frutta e verdura e due figli, ed è soprattutto musulmano. Nel video Ahmed arriva alle spalle del killer, impegnato a scaricare il caricatore della sua arma sulla folla, e il 43enne, incurante del rischio, lo immobilizza a mani nude, disarmandolo, poi con in mano il fucile mitragliatore sottratto inizia a tenerlo sotto tiro ma, non avendo chiaro cosa fare, non è un poliziotto ma un negoziante di verdura, lo lascia allontanare. Quotidiano.net

