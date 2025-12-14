Aggressione ai sanitari a Formia la solidarietà del presidente Rocca

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso solidarietà agli operatori sanitari aggrediti nell’ospedale di Formia, sottolineando l’importanza di tutela e rispetto per chi lavora in prima linea nel settore sanitario. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione, evidenziando la necessità di interventi per garantire la sicurezza di medici e operatori durante le loro attività quotidiane.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca esprime la sia "piena e sincera solidarietà all'infermiere e al portantino aggrediti nel pronto soccorso dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia mentre stavano svolgendo il loro lavoro. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile.

Sanitari aggrediti all’ospedale di Formia, arrestato un uomo di Gaeta - sanitario in servizio all'ospedale di Formia sono stati picchiati mentre lavoravano. h24notizie.com

