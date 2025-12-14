Aggredisce il controllore di un autobus e poi ferisce due poliziotti | arrestata una 49enne

Una donna di 49 anni di origini ghanesi è stata arrestata a Parma dopo aver aggredito un controllore di autobus e ferito due poliziotti durante un tentativo di resistenza. L'episodio ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno proceduto con l'arresto e la denuncia per vari reati, tra cui resistenza, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità.

La Polizia di Parma ha arrestato una donna di 49 anni di origini ghanesi, accusata di resistenza e lesioni nei confronti degli agenti e del personale “Tep”, oltre a denunciarla per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.Nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre, intorno alle 17:30, le. Parmatoday.it Aggredisce il controllore su un autobus di linea e poi si scaglia contro i poliziotti: 49enne arrestata - La Polizia di Stato della Questura di Parma ha arrestato una donna di 49 anni di origini ghanesi, gravemente indiziata dei reati di resistenza e lesioni nei confronti degli operatori di Polizia e del ... gazzettadiparma.it

Minaccia di morte i controllori sull'autobus: denunciato un 25enne - Quando i due controllori a bordo dell'autobus gli hanno chiesto il biglietto, lui ha reagito minacciandoli e insultandoli, tanto da portarli a chiedere l'intervento ... msn.com

Momenti di terrore a piazza Garibaldi Sale sul bus senza biglietto, aggredisce l’autista e tenta di strangolare un vigile urbano. Poi la fuga nel caos. - facebook.com facebook

Una passeggera di origine africana ignorata dall'autista del bus

Video Una passeggera di origine africana ignorata dall'autista del bus Video Una passeggera di origine africana ignorata dall'autista del bus