Aggredisce il controllore di un autobus e poi ferisce due poliziotti | arrestata una 49enne
Una donna di 49 anni di origini ghanesi è stata arrestata a Parma dopo aver aggredito un controllore di autobus e ferito due poliziotti durante un tentativo di resistenza. L'episodio ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno proceduto con l'arresto e la denuncia per vari reati, tra cui resistenza, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità.
