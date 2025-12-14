Affondo di Meloni a Schlein Abbiamo riunito ad Atreju il campo largo leader Pd assente e dovrebbe federarli
Nel suo intervento di chiusura ad Atreju, Giorgia Meloni ha rivolto un nuovo affondo a Elly Schlein, criticando la sua assenza e sottolineando la necessita di un campo largo unito. La premier ha anche ringraziato la leader del Pd per aver comunque attirato l'attenzione sul dibattito politico.
Nuovo affondo di Meloni a Schlein, nel suo intervento di chiusura ad Atreju: "Ringrazio anche Elly Schlein, che con il suo nannimorettiano 'mi si nota di più se vengo e me ne sto disparte o se non vengo per niente' ha comunque fatto parlare di noi. La cosa divertente è che il campo largo lo abbiamo riunito noi ad Atreju e l'unica che non si è presentata è quella che dovrebbe federarli.". Fanpage.it
Affondo di Meloni a Schlein “Abbiamo riunito ad Atreju il campo largo, leader Pd assente e dovrebbe federarli” - Nuovo affondo di Meloni a Schlein, nel suo intervento di chiusura ad Atreju: "Ringrazio anche Elly Schlein, che con il suo nannimorettiano 'mi si ... fanpage.it
Meloni, messaggio a Schlein: «Atreju luogo di confronto, chi scappa non ha contenuti». L'abbraccio con la figlia Ginevra - Ultima giornata coi leader del centrodestra insieme per Atreju, la kermesse di Fdi in corso da 9 giorni a Roma. ilmattino.it
???????? Il Presidente ucraino si è recato ieri in visita a Roma, dove ha incontrato il pontefice e la premier italiana. Nel giorno dell'ennesimo affondo di #Trump, che lo ha definito un "piazzista", #Meloni prova a non lasciare solo #Zelensky, senza per questo vol - facebook.com facebook
L'affondo di Elly Schlein: Meloni non fa che colpire deboli, donne e pensioni