Afferrano zaino sul Malpensa Express Uno scappa catturato il complice

Le linee ferroviarie verso Malpensa sono teatro di episodi di furti, scippi e violenza, creando preoccupazione tra i pendolari. Recenti eventi hanno visto un tentativo di fuga e la cattura di un complice, evidenziando le criticità e il degrado che affliggono queste tratte.

Furti, scippi, violenza e degrado: sulle linee ferroviarie che conducono all’aeroporto di Malpensa succede di tutto. Ed è proprio per questo che la polizia ferroviaria ha intensificato la presenza e i controlli. Pochi uomini, ma attenzione altissima. Alla stazione di Rescaldina, l’impegno degli agenti ha portato a un arresto. Due uomini hanno messo le mani sullo zaino di un passeggero ventiduenne a bordo del Malpensa Express fermo al binario due. Un’azione rapida, studiata nei dettagli. Ma qualcosa è andato storto: gli agenti della Polfer Lombardia, impegnati in un servizio antidroga, hanno notato i movimenti sospetti e sono intervenuti. Ilgiorno.it Afferrano zaino sul Malpensa Express. Uno scappa, catturato il complice - Furti, scippi, violenza e degrado: sulle linee ferroviarie che conducono all’aeroporto di Malpensa succede di tutto. ilgiorno.it

Le “ladre pendolari” rom colpiscono ancora sul Malpensa Express - Hanno preso di mira i passeggeri del Malpensa Express con una rapidità che lascia poco spazio alla reazione: afferrano le valigie, scendono alla prima fermata utile – la stazione Nord di Busto Arsizio ... laprovinciadivarese.it

© Ilgiorno.it - Afferrano zaino sul Malpensa Express. Uno scappa, catturato il complice

Misure bagaglio a mano Ryanair #aerei #top#aeroporto #volare #aviation #ryanair

Video Misure bagaglio a mano Ryanair #aerei #top#aeroporto #volare #aviation #ryanair Video Misure bagaglio a mano Ryanair #aerei #top#aeroporto #volare #aviation #ryanair