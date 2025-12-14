Il ritorno del serale di Rai 1 porta con sé anche la ripresa di Affari Tuoi, il popolare quiz game. Stefano De Martino torna alla guida del programma, affrontando le dinamiche del gioco e le sfide del pubblico. L’evento si inserisce in un contesto di grande attesa e interesse per il panorama televisivo italiano.

© Dilei.it - Affari Tuoi, il concorrente “accetta” il Dottore. De Martino: “Occhio che fai il danno”

Torna il serale di Rai 1 e torna dunque anche Affari Tuoi, sotto la guida ormai esperta e sicura di Stefano De Martino. Nella puntata andata in onda domenica 14 dicembre ha giocato Cristiano, dall’Umbria, in particolare da Foligno, in provincia di Perugia. Tra pacchisti pronti a presentarsi con le proprie vite e a tifare per l’amico che prova a scontrarsi con il fato e pubblico appassionato la puntata è stato un tripudio di sorprese e imprevisti. Affari Tuoi, Cristiano “accetta” il Dottore. Cristiano dall’Umbria ha dimostrato di essere un giocatore appassionato e simpaticissimo, che fin dall’inizio ha scherzato prendendo il gioco per il verso giusto. Dilei.it

Affari Tuoi Veneto la concorrente chiede cifra bassa. EPICO.

Affari Tuoi, il concorrente “accetta” il Dottore. De Martino: “Occhio che fai il danno” - Cosa è successo nella puntata di “Affari Tuoi” andata in onda domenica 14 dicembre: Cristiano e Alessandra illusi all’ultimo ... dilei.it