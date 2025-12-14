Affari Tuoi Daniele trionfa dopo la puntata | tutti muti

Daniele, ormeggiatore di Genova, è il concorrente della puntata di Affari Tuoi del 13 dicembre, accompagnato dalla sorella Debora. Rappresenta la Liguria con il pacco n. 11, scelto e tenuto per "coerenza" fino alla fine.La partita parte male: al secondo tiro esce il massimo di 300.000€ (Abruzzo), poi i 200.000€ (Friuli) e altri premi alti. Daniele rifiuta offerte iniziali (25.000€, 15.000€), eliminando bassi importi e sfiorando il pacco nero (solo 10€). Superato Gennarino, restano premi medi: rifiuta cambiamenti e proposte (18.000€), fedele al suo 11. Nel finale mozzafiato, eliminati zero e altri bassi, rimangono 50. Liberoquotidiano.it

Affari Tuoi, la puntata del 13 dicembre: Daniele da Genova rifiuta 62.500 euro e vince 75mila - Nella puntata di Affari Tuoi del 13 dicembre, Daniele da Genova ha vinto 75mila euro rifiutando l'offerta del Dottore di 62 ... fanpage.it