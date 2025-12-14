Durante la puntata di oggi di Affari Tuoi, Cristiano e Alessandra hanno condiviso come si sono conosciuti, rivelando il loro legame speciale. La coppia ha scherzato sulla loro

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, come si sono conosciuti Cristiano e Alessandra: "Siamo in fascia protetta!"

Oggi, domenica 14 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Liguria. Si chiama Camilla, viene da Genova ed è una specialista in trucco permanente. Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Si chiama Cristiano, viene da Foligno e nella vita lavora in un negozio di elettronica. Lui è il caporeparto del settore grandi elettrodomestici. Ha deciso di partecipare insieme alla sua dolce metà. Liberoquotidiano.it

Sigla Affari Tuoi 2025 (03-09-2025)

Affari Tuoi, il concorrente “accetta” il Dottore. De Martino: “Occhio che fai il danno” - Cosa è successo nella puntata di “Affari Tuoi” andata in onda domenica 14 dicembre: Cristiano e Alessandra illusi all’ultimo ... dilei.it