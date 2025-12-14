Aeroporto di Salerno Ferrante | Ho chiesto chiarimenti a Gesac sulle criticità

Il presidente Ferrante ha richiesto chiarimenti a Gesac riguardo alle criticità dell’aeroporto di Salerno, evidenziando come le recenti difficoltà siano dovute a errori di gestione e a una mancanza di strategia dell’amministrazione regionale uscente. La situazione ha suscitato preoccupazione, dopo un avvio promettente che sembrava indicare un potenziale di crescita.

“Le difficoltà che, dopo un avvio particolarmente incoraggiante, sta di recente vivendo l’aeroporto di Salerno sono il frutto dei gravi errori di gestione e della preoccupante mancanza di strategia da parte dell’amministrazione regionale uscente. Sono in costante contatto con Enac e nei giorni. Salernotoday.it

