’Adotta un progetto sociale’ l’evento Cerimonia di ringraziamento alle imprese

Si è svolta la cerimonia di conclusione della quattordicesima edizione di ‘Adotta un progetto sociale’, l'evento che premia le imprese che scelgono di sostenere iniziative sociali del territorio. Un momento di riconoscimento e gratitudine da parte dell’amministrazione nei confronti delle aziende che, adottando progetti presentati da associazioni locali, promuovono l’impegno sociale e la solidarietà.

’Adotta un progetto sociale, diventa un’azienda solidale’ è arrivato quest’anno alla quattordicesima edizione e ieri si è svolta la cerimonia conclusiva di ringraziamento da parte dell’amministrazione ai soggetti che hanno deciso di adottare i progetti presentati dalle diverse associazioni del territorio. Nonostante il periodo di difficoltà per le imprese, l’esito di questa edizione si è rivelato particolarmente positivo: sono stati adottati 21 progetti, presentati da altrettante associazioni, grazie al contributo di 19 soggetti tra aziende, istituti bancari, attività commerciali e privati cittadini, per un totale di oltre 44 mila euro raccolti. Ilrestodelcarlino.it

