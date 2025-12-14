L’alleanza tra la sinistra e il Movimento 5 Stelle si sgretola, mentre i dissensi emergono con forza. Le dichiarazioni di Francesco Boccia rappresentano un punto di svolta nel confronto politico, segnando un aumento delle tensioni all’interno del campo largo e un nuovo capitolo nello scontro tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.

© Thesocialpost.it - “Adesso basta, rispetto!”. La sinistra va in pezzi, volano gli stracci dopo Atreju

Volano schiaffoni a sinistra e il clima nel campo largo si fa sempre più teso. Le parole di Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico, segnano un nuovo capitolo dello scontro politico con il Movimento 5 Stelle e con il suo leader Giuseppe Conte. Arrivando all’ assemblea nazionale del Pd, Boccia ha risposto direttamente alle recenti dichiarazioni di Conte, rivendicando il ruolo e i risultati della coalizione progressista. “La coalizione si farà quando ci saranno punti fermi ”, ha affermato, ribaltando di fatto la linea dettata dall’ex premier. Nel suo intervento, Boccia ha ricordato i successi elettorali ottenuti dal M5S proprio grazie all’alleanza con il Pd. Thesocialpost.it

Adesso basta fare scherzi. Il gioco è bello finche è corto #show #actor #video #spettacolo #videos - facebook.com facebook