Addio alla Stazione di Porta Genova L’ultimo viaggio su un treno storico
Dopo più di un secolo e mezzo di storia, la Stazione di Porta Genova conclude il suo servizio, segnando la fine di un'epoca. I binari che per anni hanno attraversato il cuore della movida milanese, collegando via Tortona ai Navigli, vengono definitivamente abbandonati, lasciando spazio a nuovi sviluppi urbanistici.
Siamo arrivati al momento dei saluti. Quei binari che per oltre un secolo e mezzo hanno tagliato in due il cuore della movida meneghina, dividendo via Tortona dai Navigli, smettono di esistere. Sabato 13 dicembre 2025 verrà ricordata come una data storica, e per molti versi malinconica: la stazione di Porta Genova chiude definitivamente. Dopo 155 annidi onorato servizio, il più antico scalo ferroviario del capoluogo lombardo (inaugurato nel lontano 1870) va in pensione. Non ci saranno più i pendolari della linea Milano – Mortara a riversarsi di corsa verso la metro verde, né il fischio dei convogli a scandire i ritmi degli aperitivi in Darsena. Liberoquotidiano.it
Dopo 155 anni di attività, oggi (sabato 13 dicembre), ha chiuso l'esercizio ferroviario della stazione di Milano Porta Genova, uno dei luoghi simbolo della metropoli. Per celebrare l'addio allo storico impianto, Fondazione FS in collaborazione con FS Treni Turis
