Addio alla Stazione di Porta Genova L’ultimo viaggio su un treno storico

Dopo più di un secolo e mezzo di storia, la Stazione di Porta Genova conclude il suo servizio, segnando la fine di un'epoca. I binari che per anni hanno attraversato il cuore della movida milanese, collegando via Tortona ai Navigli, vengono definitivamente abbandonati, lasciando spazio a nuovi sviluppi urbanistici.

Siamo arrivati al momento dei saluti. Quei binari che per oltre un secolo e mezzo hanno tagliato in due il cuore della movida meneghina, dividendo via Tortona dai Navigli, smettono di esistere. Sabato 13 dicembre 2025 verrà ricordata come una data storica, e per molti versi malinconica: la stazione di Porta Genova chiude definitivamente. Dopo 155 annidi onorato servizio, il più antico scalo ferroviario del capoluogo lombardo (inaugurato nel lontano 1870) va in pensione. Non ci saranno più i pendolari della linea Milano – Mortara a riversarsi di corsa verso la metro verde, né il fischio dei convogli a scandire i ritmi degli aperitivi in Darsena. Liberoquotidiano.it

