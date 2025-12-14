Addio a Michele De Feo vola alto ragazzo dal cuore d’oro

Taurasi si stringe nel dolore per la scomparsa improvvisa di Michele De Feo, un giovane di soli 20 anni. La comunità piange la perdita di un ragazzo dal cuore d’oro, che lascia un vuoto incolmabile. Un tragico lutto che ha scosso l’intera località, riempiendo di tristezza le giornate di amici e familiari.

Taurasi piange l'improvvisa scomparsa del giovane Michele De Feo, appena 20 anni. A ricordarlo l'amico Davide Iannuzzo: Non si può. Non a questa età. Non cosi. Taurasi oggi perde un altro figlio e il dolore è troppo grande per trovare parole che bastino. Un ragazzo educato, sempre gioioso, con quel sorriso stampato in faccia che parlava prima ancora di lui. Un sorriso vero, di quelli che scaldano, che restano impressi, che non si dimenticano. La vita, a volte, è ingiusta in un modo che spezza il fiato. Porta via i migliori, quelli che non alzano la voce ma lasciano il segno, quelli che sanno farsi voler bene senza chiedere nulla.

