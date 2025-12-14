Addio a ’Lele’ era stato dimesso dall’ospedale

Venerdì sera si è spento a 75 anni Emanuele Marchetti, conosciuto affettuosamente come ‘Lele’. Dopo un periodo di degenza, era stato recentemente dimesso dall’ospedale di Loiano. Uomo stimato e amato dalla comunità locale, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il paese e i suoi abitanti.

Loiano perde uno degli storici cittadini, conosciuto da tutti in paese: è morto venerdì sera, a 75 anni, Emanuele Marchetti, noto ai più come ‘Lele’. L’anziano cittadino, che soffriva di vari problemi di salute e che necessitava di ossigeno, viveva solo ed era stato visitato da poco all’ospedale Simiani di Loiano per un check-up. ’Lele’ viveva nella centralissima via Roma. L’allarme è scattato nel pomeriggio di venerdì quando un’amica che era solita portagli a casa la spesa ha notato che le vivande che gli aveva lasciato fuori dalla porta diverse ore prima, alla mattina, non erano state prese. A quel punto è partita la macchina dei soccorso. Ilrestodelcarlino.it

