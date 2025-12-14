Ad Atreju si svolge il giorno dedicato alle opposizioni, con interventi di figure politiche di rilievo come Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Angelo Bonelli e Riccardo Magi. Tuttavia, l'assenza di Elly Schlein si fa notare, suscitando attenzione e discussioni sull'attuale scenario politico.

© Agi.it - Ad Atreju è il giorno delle opposizioni. Matteo Renzi 'infiamma' il palco

AGI - La presenza di Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Angelo Bonelli e Riccardo Magi. Ma soprattutto l'assenza di Elly Schlein. La 'giornata delle opposizioni', ad Atreju, scivola via tra qualche fischio, delle immagini iconiche - come Guido Crosetto che 'prende in braccio' Matteo Renzi sul palco - e un giro tra gli stand insieme a Giovanni Donzelli, come quello di Giuseppe Conte alla fine della sua intervista. Se Conte dice che "la sedia vuota" sul palco è quella di Giorgia Meloni e spiega che l'alleanza con il Pd ci sarà solo con un programma in cui "ci saranno scritte le nostre battaglie di sempre", è Renzi a 'infiammare' la giornata, con una serie di botta e risposta con gli altri protagonisti del panel sulle riforme. Agi.it

