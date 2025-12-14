Ad Atreju 100mila persone Meloni dal palco rilancia la riforma di Roma Capitale

Atreju si è conclusa con un record di oltre 100mila presenze, confermando il successo dell'evento organizzato da Fratelli d’Italia a Castel Sant’Angelo. Durante la manifestazione, il leader del partito ha ribadito l’importanza della riforma di Roma Capitale, sottolineando l’impegno del partito per il futuro della città.

Un’edizione da record con oltre 100mila presenze. È questo il dato fornito da Fratelli d’Italia in merito ad Atreju, la kermesse del partito che si è chiusa oggi a Castel Sant’Angelo, nel cuore di Roma.I numeri di AtrejuNello specifico le presenze sono state 105mila nel corso di una rassegna. Romatoday.it

