Ad Atreju 100mila persone Meloni dal palco rilancia la riforma di Roma Capitale
Atreju si è conclusa con un record di oltre 100mila presenze, confermando il successo dell'evento organizzato da Fratelli d’Italia a Castel Sant’Angelo. Durante la manifestazione, il leader del partito ha ribadito l’importanza della riforma di Roma Capitale, sottolineando l’impegno del partito per il futuro della città.
Un’edizione da record con oltre 100mila presenze. È questo il dato fornito da Fratelli d’Italia in merito ad Atreju, la kermesse del partito che si è chiusa oggi a Castel Sant’Angelo, nel cuore di Roma.I numeri di AtrejuNello specifico le presenze sono state 105mila nel corso di una rassegna. Romatoday.it
Meloni ad Atreju: "Italiani si fidano del governo". Stoccata a Schlein: "Chi non viene qui non ha contenuti" - Il discorso della premier dal palco della kermesse: 'Comunità Atreju mi ripaga del lavoro fatto, noi artefici nostro destino'. adnkronos.com
Giorgia Meloni chiude Atreju: l'attacco a Elly Schlein - Con suo discorso la Presidente del Consiglio chiude la kermesse di Fratelli d’Italia. notizie.it
La ministra dell’Università Anna Maria Bernini è stata contestata ieri ad Atreju da un gruppo di studenti “Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti”, ha replicato la ministra. Cosa è successo: https://fanpa.ge/wbUCO - facebook.com facebook