Ad Affari Tuoi Cristiano si affida alla figlia e rifiuta 50mila euro | Mi ha dato un numero cosa aveva nel pacco

Zazoom 14 dic 2025

Nella puntata di Affari Tuoi del 14 dicembre, Cristiano dall'Umbria decide di seguire il consiglio della figlia Luna e rifiuta 50mila euro, affidandosi al suo intuito. La scelta si basa su un numero suggerito, che potrebbe nascondere una sorpresa nel pacco. Un momento di emozione e fiducia tra padre e figlia che cattura l'attenzione del pubblico.

Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 14 dicembre, la partita di Cristiano dall'Umbria che si lascia guidare dal suggerimento di sua figlia Luna: "Mi ha detto di seguire il numero 10". Con quale cifra è tornato a casa. Fanpage.it

