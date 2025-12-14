ACF Arezzo | rimonta amaranto a Trastevere | da 0-2 a 2-2 il 2025 si chiude in parità

Nell’ultima giornata del 2025, l’ACF Arezzo affronta il Trastevere in trasferta. Dopo essere passati dallo 0-2 al 2-2, i neroazzurri concludono l’anno con un pareggio in rimonta, regalando un finale emozionante alla stagione. La sfida rappresenta l’ultimo impegno del 2025 per entrambe le squadre, con Arezzo determinata a chiudere l’anno in modo positivo.

Ultima gara del 2025 per l’ACF Arezzo, impegnata sul campo del Trastevere, fanalino di coda del campionato. Le amaranto chiudono l’anno con un pareggio per 2-2, frutto di una rimonta di carattere dopo il doppio svantaggio. Nel primo tempo è l’Arezzo a farsi vedere per primo: al 18’ Tuteri prova il tiro al volo sugli sviluppi di un corner, ma la conclusione è debole. Al 24’ passa però il Trastevere: da calcio d’angolo, l’ex di giornata Zito svetta di testa e batte Verano per l’1-0. Le padrone di casa sfiorano il raddoppio al 35’ con Betti G., ancora su corner, mentre al 40’ è l’Arezzo a andare vicinissima al pareggio: Tamburini colpisce il secondo palo con una girata in area. Lortica.it

