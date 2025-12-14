Acf Arezzo Reti di Lazzari e Tamburini il 2025 finisce con un pareggio

L'Acf Arezzo conclude il 2025 con un pareggio nella trasferta contro il Trastevere. La sfida, valida come ultima partita dell'anno, vede le amaranto affrontare una squadra ormai in fondo alla classifica, in un match che chiude un ciclo e apre nuove prospettive per la squadra amaranto.

Ultima partita del 2025 per l’Acf Arezzo. Le amaranto sono ospiti del Trastevere, fanalino di coda del campionato.I tabelliniTrastevere: Zaghini G., Zaghini A., Orlando, Zito, Betti J. (Evangelisti 90’), Antonelli (Esposito 90’), Rubano, Sclavo, Cornacchia (Tarantino 58’), Capellupo (Serao 65’). Arezzonotizie.it

