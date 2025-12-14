Acf Arezzo Reti di Lazzari e Tamburini il 2025 finisce con un pareggio
L'Acf Arezzo conclude il 2025 con un pareggio nella trasferta contro il Trastevere. La sfida, valida come ultima partita dell'anno, vede le amaranto affrontare una squadra ormai in fondo alla classifica, in un match che chiude un ciclo e apre nuove prospettive per la squadra amaranto.
Ultima partita del 2025 per l’Acf Arezzo. Le amaranto sono ospiti del Trastevere, fanalino di coda del campionato.I tabelliniTrastevere: Zaghini G., Zaghini A., Orlando, Zito, Betti J. (Evangelisti 90’), Antonelli (Esposito 90’), Rubano, Sclavo, Cornacchia (Tarantino 58’), Capellupo (Serao 65’). Arezzonotizie.it
Acf Arezzo, le reti di Lorieri e Tuteri non bastano per la vittoria. A Brescia finisce in pareggio - Arezzo, 9 novembre 2025 – Acf Arezzo, le reti di Lorieri e Tuteri non bastano per la vittoria. lanazione.it
Si interrompe la striscia positiva dell'Acf: la capolista Como passa al "Bruno Nespoli" - Dopo 11 partite, le amaranto restano in 11esima posizione in classifica a quota 11 punti ... msn.com
GIOVANISSIMI B ?? GRANDE VITTORIA! CASTIGLIONESE 1-7 FORTIS AREZZO Prestazione straordinaria dei nostri Giovanissimi B in trasferta! MARCATORI: FROSINI (5 gol!) AMADORI 1 autogoal Cinque reti per uno strepitoso Frosini e - facebook.com facebook
2° giornata proseguono ad Arezzo i lavori del #ForumRisk20 con i contributi di #AGENAS. Intervengono A. Cicchetti, M. De Bella, L. Martini, F. Gioia, D. Catania Focus su: nuovo ruolo del #mmg, riforma del territorio e reti cliniche #dm77 #bestpractice #Re x.com