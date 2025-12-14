Acceso l’Albero di Natale dell’Ente Serristori

L’accensione dell’Albero di Natale dell’Ente Serristori ad Arezzo ha segnato l’inizio delle festività, coinvolgendo nonni e giovani castiglionesi in un pomeriggio di gioia e comunità. Un momento speciale che unisce generazioni e celebra lo spirito natalizio nel cuore della città.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – Acceso l’Albero di Natale dell’ Ente Serristori. Un pomeriggio di festa con i nonni e i giovani castiglionesi. " Natale 2025 con i nonni!" Da ieri pomeriggio il Chiostro di San Francesco è stato abbellito dall’albero dell’ Ente Serristori. Quest’anno per il sottotitolo dell’iniziativa, che ha visto il coinvolgimento dei nonni della casa di Riposo Cosimo Serristori di Castiglion Fiorentino, dei giovani che frequentano i rioni e dei ragazzi del Liceo e dei bambini delle scuole elementari del territorio, è stato scelto il tema della “condivisione”. Il suggestivo chiostro è stato, infatti, adornato con addobbi realizzati dai ragazzi dei Rioni castiglioni assieme ai nonni della RSA, bellissimi ornamenti che assumono un significato speciale, di unione, collaborazione ed affetto. Lanazione.it Acceso l’Albero di Natale all’Ente Serristori di Castiglion Fiorentino - facebook.com facebook © Lanazione.it - Acceso l’Albero di Natale dell’Ente Serristori