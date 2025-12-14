Accademia all’ex Coltorti Per la Provincia un affare da 324mila euro in 9 anni

L’Accademia di belle arti di Macerata ha siglato un accordo di affitto con la Provincia per l’utilizzo dell’immobile

L’Accademia di belle arti di Macerata ha stipulato un contratto di affitto con la Provincia, che ne è proprietaria, per l’utilizzo della porzione immobiliare "Ex ColtortiIkonik", in corso della Repubblica 56. Effettuati alcuni lavori di adattamento, questi spazi – 224 metri quadrati in pieno centro storico – saranno destinati alla biblioteca e alla sala esposizioni accademiche, per un canone mensile di tremila euro, pari a 36mila euro l’anno, per la durata di nove anni (che si traducono in complessivi 324mila euro), salvo rinnovo da concordarsi previamente tra le parti. All’accordo si è pervenuti dopo verifiche e controlli tecnici, da parte dei competenti uffici della Provincia, del progetto dei lavori per l’adattamento alle destinazioni previste, che hanno portato alla conclusione che "le modifiche da apportarsi agli spazi provinciali in oggetto saranno molto contenute e poco impattanti, anche in riferimento alla prevista loro suddivisione in due ambienti, realizzati tramite una parete divisoria costituita da un pannello mobile agevolmente smontabile al termine del rapporto concessorio. Ilrestodelcarlino.it

