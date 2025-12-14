Accadde oggi | 14 dicembre viene catturato Saddam Hussein

Il 14 dicembre 2003 segna un momento cruciale nella storia recente, con la cattura di Saddam Hussein in Iraq. Dopo un lungo periodo di latitanza, il leader iracheno si arrese senza opporre resistenza, portando a una svolta significativa nell’operazione militare americana Alba Rossa. Questo evento ha avuto ripercussioni importanti sulla stabilità della regione e sulla storia globale.

Stanco e rassegnato”, non oppose alcuna resistenza e si arrese agli uomini. Poche settimane dopo fu impiccato e filmato mentre moriva Il 14 dicembre 2003 si concluse l’operazione militare americana Alba rossa, suddivisa in due obiettivi, Wolverine One e Wolverine Two, e che si concretizzò nella città . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com

