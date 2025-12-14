Acampora di PizzAut ad Atreju scoppia la polemica | L' autismo non è di parte

Nico Acampora di PizzAut ha partecipato ad Atreju, evento organizzato da Fratelli d'Italia, suscitando una polemica. Il fondatore dell'associazione, recentemente segnato dal dolore per la scomparsa dell’amico Enrico Celeghin, è stato al centro di discussioni riguardo alla rappresentazione dell'autismo. La presenza di Acampora ha acceso un dibattito sulla percezione e il ruolo delle persone autistiche in contesti politici e pubblici.

Nico Acampora, fondatore di PizzAut che ha recentemente pianto l'amico e collega Enrico Celeghin, ieri, 13 dicembre, ha presenziato ad Atreju, la manifestazione politica promossa dall'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia svoltasi a Roma. Un tavolo tecnico dove, insieme a personalità. Monzatoday.it PizzAut, Atreju e le polemiche: la risposta di Nico Acampora spiazza tutti - Il fondatore di PizzAut replica: “Dialogo con tutti, l’autismo non indossa ... monza-news.it "Un abbraccio a ragazzi PizzAut, a presto”, Mattarella telefona al fondatore Acampora - Sergio Mattarella ieri ha preso il telefono e ha sentito Nico Acampora, il fondatore di PizzAut, ristoranti dove lavorano giovani autistici ... repubblica.it «Gregario dell'amore» L'addio a Enrico Celeghin Colonna di PizzAut. I funerali del volontario di PizzAut morto domenica mattina si sono tenuti giovedi pomeriggio nella Parrocchia di San Giorgio a Limbiate. Nelle prime file Nico Acampora, fondatore di PizzAut - facebook.com facebook Morto all’improvviso Enrico Celeghin, colonna di PizzAut. Nico Acampora: "Lui è una parte di me" milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com © Monzatoday.it - Acampora di PizzAut ad Atreju, scoppia la polemica: "L'autismo non è di parte"