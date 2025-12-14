Acampora di PizzAut ad Atreju scoppia la polemica | L' autismo non è di parte

Nico Acampora di PizzAut ha partecipato ad Atreju, evento organizzato da Fratelli d'Italia, suscitando una polemica. Il fondatore dell'associazione, recentemente segnato dal dolore per la scomparsa dell’amico Enrico Celeghin, è stato al centro di discussioni riguardo alla rappresentazione dell'autismo. La presenza di Acampora ha acceso un dibattito sulla percezione e il ruolo delle persone autistiche in contesti politici e pubblici.

Nico Acampora, fondatore di PizzAut che ha recentemente pianto l'amico e collega Enrico Celeghin, ieri, 13 dicembre, ha presenziato ad Atreju, la manifestazione politica promossa dall'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia svoltasi a Roma. Un tavolo tecnico dove, insieme a personalità. Monzatoday.it

