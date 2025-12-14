Abusi sulle pazienti Il medico e sindaco tratta il risarcimento

Il processo a Giovanni Sgroi, coinvolto in accuse di abusi sulle pazienti, è stato rinviato al 16 febbraio. Il giudice ha accolto la richiesta di risarcimento presentata dall'avvocato Chindamo, che ha evidenziato la volontà del medico e sindaco di risarcire le quattro donne coinvolte. La vicenda solleva ancora molte questioni sulla tutela delle vittime e sulla responsabilità professionale.

Il processo a Giovanni Sgroi (nella foto) slitta al 16 febbraio. Questa la decisione del giudice delle indagini preliminari che ha accolto la richiesta dell’avvocato Domenico Chindamo del foro di Milano, il quale ha fatto presente che il suo assistito vuole risarcire le quattro donne che lo hanno accusato di violenza sessuale. Il medico, 70 anni, sindaco sospeso di Rivolta d’Adda, tramite l’avvocato Chindamo ha già contattato le quattro donne che lo hanno denunciato portandolo davanti al giudice e si dice vicino a concludere l’operazione. In altre parole, le donne sono d’accordo a rinunciare a presentarsi come parte civile nel processo e si sta decidendo quale sarà la cifra risarcitoria che l’imputato dovrà loro versare. Ilgiorno.it Presunti abusi sulle pazienti. Il medico tratta il risarcimento - RIVOLTA D’ADDA (Cremona) Il processo a Giovanni Sgroi (nella foto) slitta al 16 febbraio. msn.com

Giovanni Sgroi e gli abusi sessuali sulle pazienti: chiesto il processo anche per i casi all'ospedale di Treviglio - La doppia indagine per violenza sessuale: Sgroi comparirà ad aprile in via Borfuro, a Milano tenta di risarcire ... bergamo.corriere.it

Abusi sessuali sui pazienti Arrestato falso medico: https://cityne.ws/V66la - facebook.com facebook

© Ilgiorno.it - Abusi sulle pazienti. Il medico e sindaco tratta il risarcimento

Abusi sulle pazienti, il medico-sindaco Sgroi non risponde al giudice

Video Abusi sulle pazienti, il medico-sindaco Sgroi non risponde al giudice Video Abusi sulle pazienti, il medico-sindaco Sgroi non risponde al giudice