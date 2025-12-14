Abu Mazen ad Atreju manda in crisi la propaganda rossa

La visita di Abu Mazen ad Atreju, e il conseguente incontro con Giorgia Meloni, hanno suscitato reazioni contrastanti, in particolare tra le forze di sinistra. La presenza del leader palestinese e il dialogo con il governo italiano hanno messo in crisi la propaganda rossa, creando tensioni e riflessioni sul ruolo delle relazioni internazionali e sulla percezione politica di questo evento.

Non l'hanno presa bene, a sinistra, la presenza di Abu Mazen ad Atreju. E non hanno preso bene il colloquio tra il capo dell'Autorità nazionale palestinese e Giorgia Meloni. Perché in un attimo sono stati definitivamente smontati mesi di propaganda progressista sul governo italiano «complice del genocidio» e nemico della gente di Gaza. Tutte sciocchezze. Al contrario, come detto dalla Meloni, la presenza di Abu Mazen ad Atreju «dimostra quanto l'Italia sia stata centrale e protagonista nella difficile crisi mediorientale». Un duro colpo, per i compagni. Che ieri hanno dovuto correre ai ripari e cercare di recuperare.

VIVA LA PACE, "ABBAS... LA GUERA"!?! (Refusi). "Abu Mazen ad Atreju...". (Secolo d'Italia) Alle 20 nuova puntata speciale di #blob... - facebook.com facebook

Abu Mazen ad Atreju e le sue affettuosità nei confronti di Giorgia Meloni rappresentano l'incapacità dell'Autorità Palestinese di capire la direzione giusta da prendere e chi sono gli amici dei palestinesi. Non certo Meloni che non ha neppure riconosciuto lo Stat x.com

