Abbraccia la coetanea e viene picchiato | sabato sera da dimenticare per un sedicenne

Un sabato sera turbolento ha coinvolto due sedicenni, uno dei quali è stato aggredito e picchiato da cinque coetanei. L'episodio ha lasciato il ragazzo contuso, mentre uno degli aggressori ha riferito di una semplice lite. L'evento ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Uno, il contuso, ha riferito d'essere stato aggredito e picchiato da cinque coetanei. L'altro, colui che è stato indicato come uno degli autori del pestaggio, ha parlato di una lite. Sabato sera da dimenticare per un sedicenne di Grotte, rimasto ferito. Tanto la vittima dell'aggressione, quanto.