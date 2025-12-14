Abbiamo sentito il rumore dei confini che si sgretolano | l’Europa raccontata dagli studenti del Liceo Alpi

L'evento di disseminazione Erasmus organizzato dal liceo linguistico Ilaria Alpi alla Biblioteca Malatestiana ha coinvolto gli studenti nel condividere le loro esperienze. Attraverso testimonianze e riflessioni, sono emersi i valori di apertura e crescita interculturale che caratterizzano il progetto, offrendo una nuova prospettiva sull'Europa e i suoi confini in evoluzione.

Grande successo all'evento di disseminazione Erasmus organizzato sabato mattina alla Biblioteca Malatestiana dal liceo linguistico Ilaria Alpi. All'incontro, sintetizzato nella lezione "credere che sia possibile e poi farlo accadere", hanno partecipato oltre 100 persone, soprattutto studenti e. Cesenatoday.it

“Abbiamo sentito un forte rumore e le fiamme sono uscite dal motore. Alcuni hanno scritto messaggi d’addio alle proprie famiglie”: panico in volo, l’aereo fa un ... - Sono immagini forti quelle che riprendono un aereo di linea della compagnia Condor Airlines che ha preso fuoco mentre stava sorvolando l’Italia. ilfattoquotidiano.it

«Ho sentito un rumore, mi sono girato e non lo abbiamo più visto» - Entra nel vivo, a Udine, il processo per la morte del volontario della Protezione Civile, Giuseppe De Pauli, travolto da una ceppaia il 29 luglio 2023. rainews.it

Paramount+. . Sbagliamo o abbiamo sentito “frode” giusto qualche volta? Landman è disponibile su Paramount+ - facebook.com facebook

Quante parole a vanvera abbiamo sentito. E una giudice è finita sotto tutela per le minacce di morte ricevute. x.com