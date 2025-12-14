A tavola con il sindaco Pranzo di Natale per 120

Il pranzo di Natale organizzato all’Istituto Pavoniano Artigianelli ha riunito 120 persone, creando un’atmosfera calda e accogliente. Un momento di condivisione e solidarietà dedicato a chi vive in condizioni di grave marginalità, offrendo un menù ricco e un’occasione di conforto e speranza durante le festività natalizie.

Un'atmosfera calda, un menù ricco, e tanti sguardi e mani accoglienti. Ieri all' Istituto Pavoniano Artigianelli si è tenuto il tradizionale pranzo natalizio rivolto alle persone senza fissa dimora e a quanti vivono situazioni di grave marginalità. Un'occasione per creare un contatto diretto con le istituzioni e con i volontari, ma anche per avere un momento di convivialità che rompa una condizione, che per molti e per molte, è di solitudine. L'iniziativa, promossa dal Comune con il sostegno di BrianzAcque e Acinque, è stata organizzata in collaborazione con l'Istituto Artigianelli e con il contributo dell' Istituto Alberghiero Olivetti, la cui brigata di studenti - sotto la guida del docente-chef Vincenzo Butticè - ha preparato e servito il menù natalizio.

Lo chef cucina e sindaco e assessori servono: il menù del pranzo di Natale per i senzatetto - Una giornata e un menù speciali per regalare un po' di allegria e compagnia ai senza fissa dimora della città Antipasto e uno sformato di carote e gorgonzola e un'insalata di nervetti.

