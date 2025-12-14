A Romentino il Natale si festeggia di corsa

Comune, associazione Nonnoboi e associazione Bellirun organizzano "Corri un Natale. speciale". Sabato 20 dicembre ritrovo ore 14 presso il centro Pio Occhetta e partenza ore 15: camminata, corsa ludico motoria aperta a tutti con due percorsi, uno da 3km e uno da 6km.Merenda con cioccolata calda e. Novaratoday.it