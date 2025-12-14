A Oltremare la ricerca che svela la voce dei delfini Analizzati oltre 4 mila vocalizzi | cosa ci dicono

A Oltremare, un'importante ricerca ha analizzato oltre 4.000 vocalizzi dei delfini, svelando nuovi aspetti della loro comunicazione. Realizzato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e l’Irbim-Cnr, il progetto mira a comprendere meglio il linguaggio di questi mammiferi marini e a promuovere la conservazione delle specie.

Un progetto di ricerca ambizioso, quello condotto dal parco zoologico Oltremare 2.0 di Riccione in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche (Ancona) e l'Irbim-Cnr (Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine di Ancona). In particolare, esso ha svelato dettagli. Riminitoday.it L'Avventura del 2025 è un regalo Esplora il passato e il futuro a Oltremare 2.0 di Riccione? Riapriamo dal 28 dicembre al 6 gennaio ???????????? | ?????? | ???????????????? - facebook.com facebook © Riminitoday.it - A Oltremare la ricerca che svela la voce dei delfini. Analizzati oltre 4 mila vocalizzi: cosa ci dicono

SILVIA RENZI “IL CASTELLO DEL BOCCALE” ; “CONCLIGLIA (C)”MoonArt Gallery- Oltremare

Video SILVIA RENZI “IL CASTELLO DEL BOCCALE” ; “CONCLIGLIA (C)”MoonArt Gallery- Oltremare Video SILVIA RENZI “IL CASTELLO DEL BOCCALE” ; “CONCLIGLIA (C)”MoonArt Gallery- Oltremare