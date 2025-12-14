A Napoli Secret Santa incanta | sfilata Belleamie e proposta sul palco

A Napoli, una serata speciale ha unito moda e emozioni, creando un’atmosfera unica. Tra sfilata di Belleamie e una toccante proposta sul palco, l’evento ha dimostrato come stile e sentimenti possano convivere armoniosamente, regalando momenti indimenticabili alla città.

© Sbircialanotizia.it - A Napoli Secret Santa incanta: sfilata Belleamie e proposta sul palco A Napoli c’è stata una sera capace di mettere insieme stile e sentimenti, con la stessa naturalezza con cui ci si stringe attorno a una famiglia. La presentazione di Secret Santa, nuova collezione firmata Belleamie, ha trasformato un evento di moda in un racconto vissuto, davanti a una platea enorme. Napoli, una serata da pienone . Sbircialanotizia.it Miss World, Napoli incanta: «Terzo posto per Chiara Esposito» - È napoletana la ballerina arrivata tra le prime Top 5 in Europa di Miss World 2025 a Telengana in India nella città di Hyderabad. ilmattino.it Secret Napoli. . La colonna sonora del Signore degli Anelli è uno spiraglio di luce nel buio. Lascia che le melodie ti guidino in un viaggio a lume di candela. Unisciti alla lista d’attesa! - facebook.com facebook